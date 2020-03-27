Ольга Бузова о конфликте с Идой Галич: «Доказывать свинье, что она свинья – это бред»

27.03.2020, 12:09, Разное

Около трёх лет назад между «поющей ведущей» Ольгой Бузовой и блогером Идой Галич возник конфликт на почве того, что первая якобы отказалась давать интервью по «надуманной» причине. В недавнем выпуске YouTube-шоу «Алёна, блин!» певица прокомментировала ситуацию, считая «бредом доказывать свинье, что она свинья».

Видение начала конфликта у Ольги Бузовой и Иды Галич несколько отличается. Блогер ранее рассказывала, что попросила певицу, чья карьера уже стремительно росла, ответить на некоторые вопросы, однако в ответ услышала, что у той «пропал голос». Примечательно, сразу после этого Бузова начала общаться с другими журналистами, и тогда никаких проблем со связками не наблюдалось. Галич считает, певица могла найти лучшую отговорку, чтобы не давать интервью для малоизвестного на то время канала.



При этом Ольга Бузова рассказывает, что изначально даже не поняла, почему Галич о ней нелестно отзывается, так как они вполне нормально общались. Вспоминая произошедшее, певица отмечает, никак не могла говорить о потерянном голосе, так как в тот день была ведущей на торжественном мероприятии, однако сейчас не хочет ничего доказывать, считая это «бредом». Вины своей в конфликте Бузова не видит, констатируя, она не отказывалась давать интервью.