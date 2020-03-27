 

Оперштаб Москвы опроверг фейк о выдаче спецпропусков экстренным службам

27.03.2020, 12:08, Новости дня

Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы не соответствует действительности, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы является ложной. Перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений», – передает ТАСС сообщение штаба.

Ранее в пятницу Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве.



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