Оперштаб Москвы опроверг фейк о выдаче спецпропусков экстренным службам
27.03.2020, 12:08, Новости дня
Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы не соответствует действительности, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы является ложной. Перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений», – передает ТАСС сообщение штаба.
Ранее в пятницу Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве.
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