 

Анонс видеокарт NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020

27.03.2020, 11:53, Разное

Компания NVIDIA пояснила о переносе презентации видеокарт Ampere на сентябрь текущего года. Тогда же состоится и выставка Computex, на которой покажут другие продукты от производителя.
Изначально планировалось, что Computex 2020 состоится в июне, но из-за эпидемии коронавируса масштабное мероприятие было решено перенести на сентябрь. Все инвесторы компании и партнеры смогут принятии участие в онлайн-встрече, которая пройдет в начале лета. Тогда же для закрытого сообщества будут представлены карты Ampere.

«Мы планировали представить новые видеоинтерфейсы уже в июне и запустить их в продажу в середине лета. Сейчас планы пришлось немного подкорректировать. Computex также сместилась на три месяца. Онлайн-мероприятия будут проходить по ранее обозначенному графику. Стоит заметить, что продажи устройств за последний месяц немного выросли из-за повышенного интереса к играм на фоне карантина», – рассказали представители NVIDIA.
Западные издания ранее писали, что презентация новых продуктов может состояться в рамках выставки GTC 2020, но ее также отменили. В середине лета бренд планирует представить графические адаптеры Quadro, которые имеют схожую с Ampere архитектуру. Карты Turing были анонсированы примерно полтора года назад, но так и не попали на рынок.



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