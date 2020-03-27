В Крыму количество зараженных коронавирусом увеличилось вдвое

27.03.2020, 11:53, Разное

В Крыму количество зараженных коронавирусом увеличилось в два раза. Информацию о распространении эпидемии обнародовал глава республики Сергей Аксенов.

«Коронавирус был выявлен еще у семи пациентов. В настоящее время более тысячи человек находятся под постоянным наблюдением. Информация об эпидемиологической ситуации на полуострове обновляется в режиме онлайн», – пояснил Сергей Аксенов.

В Севастополе под наблюдением медиков на карантине находятся две тысячи человек. Из них около 30 пациентов были переведены в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Сергей Аксенов ранее заявлял, что туристический поток в Крым необходимо приостановить и перестать наращивать, так как это может привести к усложнению эпидемиологической ситуации.

Эпидемию коронавируса прокомментировал и Игорь Чемоданов, являющийся главой Минздрава Крыма. По его словам, выявляемость недуга постепенно растет, что позволяет быстро принимать меры и изолировать всех пациентов.

Общее количество зараженных коронавирусом пациентов в РФ превысило 1000 человек. Трое из них скончались. Справиться с недугом удалось только 45 пациентам, проходившим лечение. Общее количество жертв вируса в мире достигло 24 тысяч.