СЖР попросил Роспотребнадзор защитить работающих в условиях коронавируса журналистов

27.03.2020, 11:53, Новости дня

Союз журналистов РФ обратился с просьбой к Роспотребнадзору с призывом дать возможность представителям редакций СМИ в приоритетном порядке получать индивидуальные средства защиты для своих сотрудников.

«Журналисты новостных редакций телевидения, радио, газет и других информационных СМИ в силу производственной необходимости должны постоянно находиться «в поле», то есть на местах событий. У этой категории наших коллег, как и у врачей, не бывает выходных, они выполняют свой профессиональный долг в любых, зачастую экстремальных условиях», – говорится в сообщении на сайте СЖР.

Там добавили, что журналистам, как и врачам, приходится контактировать с большим количеством людей, в том числе, и с носителями заболевания. Сегодня журналисты работают в аэропортах и на вокзалах, в точках общепита и больницах, других людных местах – чтобы общество в любое время было в курсе происходящего.

«К сожалению, как показывает практика, средств защиты, включая медицинские маски, для наших коллег, работающих на местах, катастрофически не хватает. Например, согласно заявлениям руководства Москвы (а в столице сейчас наиболее сложная эпидемиологическая ситуация) средства защиты должны выдаваться, в первую очередь, социальным работникам и таксистам», – говористя в сообщении.

«В связи с этим, Союз журналистов РФ обращается к Роспотребнадзору и другим уполномоченным органам с призывом также дать возможность представителям редакций СМИ в приоритетном порядке получать индивидуальные средства защиты для своих сотрудников. При этом, мы должны ясно отдавать себе отчет, что в нынешней непростой ситуации время играет решающую роль», – говорится в обращении.

При этом СЖР готов взять на себя функцию оповещения представителей СМИ о порядке получения средств защиты для журналистов всех заинтересованных редакций.