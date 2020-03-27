Внук Инны Макаровой Иван Бурляев не придёт на похороны бабушки из-за соблюдения карантина

27.03.2020, 11:53, Разное

Советская и российская киноактриса Инна Макарова умерла 25 марта в 93-летнем возрасте. Похороны артистки пройдут на Троекуровском кладбище в субботу, 28 марта. Внук знаменитости Иван Бурляев объяснил, что не сможет попрощаться с бабушкой, так как вынужден соблюдать карантин.

По словам композитора Ивана Бурляева, не так давно он вернулся из поездки в Испанию. Страна относится к зоне повышенной опасности по коронавирусу, поэтому он соблюдает двухнедельный карантин, который заканчивается только в последний день марта. Похороны Инны Макаровой пройдут на 3 дня раньше, но внук считает, он не имеет права даже ради прощания с близким человеком ставить под угрозу здоровье других людей, поэтому не нарушит изоляцию и не придёт на похороны.

Внук Инны Макаровой отметил, у него отличное самочувствие, однако каждый человек должен испытывать ответственность перед обществом и придерживаться установленных правил в связи с пандемией коронавируса. Иван Бурляев выразил надежду, что на церемонию прощания и похороны актрисы придут поклонники её таланта и достойно проводят заслужившую почести Инну Владимировну в последний путь.