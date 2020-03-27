GAC завершает сертификацию минивэна в России

27.03.2020, 11:50, Новости дня

Китайский автогигант GAC намерен расширить модельный ряд своей техники на российском рынке.

В частности, помимо текущего внедорожника GS8, в ближайшее время состоится выход в продажу нового минивэна под названием GAC GM8. Предполагается, что уже к концу весны нынешнего года данный автомобиль поступит в свободную продажу на местный рынок. Эксперты прогнозируют, что новый автомобиль получит одновременно две комплектации. В частности, под капотом установят 2-литровый бензиновый мотор на 190 л.с. мощности, а также восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Во всех комплектация предусмотрен передний привод. Предполагается, что продажи начнутся сразу после получения ОТТС, а это пройдет ближе к маю. Ориентировочная стоимость в базовой комплектации составит порядка 2 миллионов рублей.