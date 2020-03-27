Интернет-компании ограничивают регистрацию сайтов на тему коронавируса

27.03.2020, 11:50, Новости дня

После скандала с сайтом coronoavirusmedicalkit.com компания, предлагающая автоматическую процедуру регистрации новых доменных имен, решила ограничить выдачу доменов, содержащих слова о коронавирусе или COVID-19, сообщает портал Тechxplore.com.

Недавно в США разразился скандал из-за сайта coronoavirusmedicalkit.com, который распространял ложную информации о возданной ВОЗ вакцине от коронавируса, предоставляемой бесплатно всем желающим. Пользователю нужно было лишь оплатить доставку комплекта, которая стоила 4,95 доллара США. Излишне говорить, что создатель сайта (некий «Джон Доу») оказался мошенником, собиравшим номера кредитных карт. Установить личность злоумышленника не удалось, так как при автоматической регистрации домена coronoavirusmedicalkit.com был указан номер телефона Панамы, который на момент проверки был отключен. Минюст США выдал распоряжение о закрытии мошеннического ресурса, после чего прозвучало обращение ко всем компаниям-регистраторам прекратить или ограничить выдачу доменных имен, относящихся к теме коронавируса.

Компания Namecheap Inc (Лос-Анджелес, США) уже взяла на себя обязательство регистрировать подобные домены с существенными ограничениями. Так, теперь нельзя будет в автоматическом режиме зарегистрировать сайт, имя которого содержит слова «коронавирус», «COVID» и «вакцина» (coronavirus, COVID и vaccine). Еще одна крупная компания-регистратор – аризонская GoDaddy – заявила о том, что у нее уже есть механизм, предотвращающий появления сайтов с мошенническим контентом, но дополнительно все сайты на тему коронавируса будут проверять персоналом. При этом представители компании сказали, что они не будут запрещать регистрировать подобные сайты вообще, так как есть много других порталов на эту тему, которые вполне законны и приносят пользу обществу.

Компании, работающие в сфере кибербезопасности, отметили в последнее время бурный рост количества сайтов на тему коронавируса, при этом очень многие порталы были созданы в мошеннических целях. Работа специалистов заключается как раз в том, чтобы снизить количество подобных сайтов, и здесь на первом плане оказались компании-регистраторы. Отдельно было упомянуто о том, что в настоящее время нет вакцины против коронавируса, который вызывает COVID-19. Эксперты говорят, что на ее разработку потребуется от 12 до 18 месяцев, поэтому все сайты, которые сейчас предлагают готовую вакцину от коронавируса, являются мошенническими ресурсами.