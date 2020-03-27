Погода выходных: похолодает только на севере

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27.03.2020, 11:50, Новости дня

Похолодание на европейской части РФ начнется в воскресенье с северных и северо-западных регионов. В средней полосе РФ и на юге теплая солнечная весенняя погода сохранится, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В столице на выходных будет солнечно, тихо и очень тепло: днем до плюс 16 градусов, в ночные часы от плюс 3 до плюс 6 градусов.

В Санкт-Петербурге солнечной погода будет только в субботу, потеплеет до плюс 9 градусов. В ночь на воскресенье через город пройдет холодный фронт, усилится ветер, днем в воскресенье не выше 2 градусов тепла, временами пройдет снег с дождем.

Погоду на Русском Севере обусловит циклон, здесь пройдут снегопады, прошумят метели, похолодает. В Мурманске в субботу около нуля, в воскресенье до минус 5. В Архангельске в субботу до плюс пяти градусов тепла, без осадков, в воскресенье около нуля, временами снег с дождем. В Нарьян-Маре в субботу около нуля, в воскресенье — минус 3-минус 5 градусов.

В Черноземье, благодаря антициклону, будет солнечно и тепло. В Воронеже, Курске и Белгороде — плюс 17 градусов. Теплой и солнечной будет погода и в Поволжье. В Казани около плюс 10 градусов, в Саранске и Пензе в субботу плюс 10-плюс 12 градусов, в воскресенье — до плюс 15 градусов, в Астрахани — до плюс 16.

На юге РФ в области повышенного атмосферного давления погода будет весенней. В воскресенье в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа местами пройдут кратковременные дожди, усилится ветер. В Ростове-на-Дону и Краснодаре — плюс 16-плюс 19 градусов, в Ставрополе — плюс 13-плюс 15 градусов. В Сочи и Ялте в субботу до плюс 18 градусов, солнечно, кратковременный дождь.

На Урале преобладать будет погода с переменной облачностью, немного потеплеет. В Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Нижнем Тагиле в субботу около плюс 5 градусов, в воскресенье до плюс 10 градусов.

В Сибири будет ветрено, не обойдется без снегопадов. В Омске в субботу около нуля, в воскресенье до плюс 5 градусов. В Новосибирске от нуля до двух градусов, временами будет идти небольшой снег. В Красноярске — до плюс 5 градусов, в субботу небольшой снег.

На юге Дальнего Востока потеплеет. Во Владивостоке плюс 5 — плюс 7 градусов, в Хабаровске в субботу +1+3 градуса, в воскресенье +9+11 градусов. В Комсомольске-на-Амуре в субботу около 0, в воскресенье до плюс 7 градусов.

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Метеовести



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