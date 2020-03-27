75 копий Знамени Победы развернули на Титовском рубеже

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27.03.2020, 11:50, Новости дня

Большой поход по местам боевой Славы стартовал сегодня. Активисты патриотических движений Мурманской области, Карелии, Петербурга, Москвы и Белоруссии за четыре дня должны добраться до берега Мотовского залива и в Муста-Тунтури.

Перед экспедицией участники похода провели акцию в преддверии празднования 75-летие Победы. 75 копий Знамени Победы были развернуты на Титовском рубеже. Эти знамена затем взяли с собой в поход, а в канун Дня Победы они украсят города и поселки Кольского края.

Организатор акции, военный историк и краевед Михаил Орешета уточняет: "Эти знамена разъедутся по всем городам и весям Кольского полуострова. Мы их просто подарим Сосновке,  Чаваньге, Чапоме, Краснощелью и Териберке. И пусть эти знамена будут вместе с людьми. Пусть эти знамена будут 9 мая. Пусть они напомнят людям об этой Победе, помогут им и укрепят их веру".

Из-за карантина и акция, и поход немногочисленны, а многие запланированные события сегодня под угрозой, сообщает ГТРК "Мурман". Но активисты не унывают и настроены на проведение интерактивных выставок для молодёжи, а также продолжают подготовку к празднованию юбилейного Дня Победы.

Текст:

ГТРК "Мурман"



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