Россиянам посоветовали “космические” тренировки

27.03.2020, 11:50, Новости дня

Весь мир озадачен вопросом, чем заняться во время вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Эксперты полагают, что свободное время стоит потратить на свое здоровье. Так, доктор биологических наук, профессор Елена Фомина предложила россиянам "космическую" тренировку.

"Для сохранения работоспособности достаточно в течение получаса выполнять так называемую интервальную тренировку, когда человек чередует быстрый бег с ходьбой, – цитирует РИА Новости заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН. – Аналогичные тренировки рекомендуются проводить космонавтам во время полетов".

По словам Фоминой, если дома есть беговая дорожка – этой возможностью обязательно нужно воспользоваться. Она рассказала, что космонавты ежедневно по полчаса тренируются на беговой дорожке и столько же работают на силовом тренажере или велоэргометре, чередуя упражнения. Впрочем, эксперт подчеркнула, что нагрузку стоит давать себе исходя из уровня подготовки: следует выполнять те физические упражнения, которые вам нравятся и посильны.

Так, пожилым людям, которым бегать тяжело, Фомина порекомендовала чаще вставать и ходить.

"Всемирная организация здравоохранения рекомендует совершать в день около 10 тысяч шагов. Эти цифры взяты не с потолка. Были проведены соответствующие исследования", – отметила профессор.

Она посоветовала ходить заниматься спортом в парки и лесопарки (те, что не закрыты на время карантина). Поход в парк — хорошая альтернатива занятиям в спортзале, тем более что фитнес-клубы сейчас тоже закрыты.

Россиянам, имеющим загородный дом и личный автомобиль, на время карантина лучше всего поехать на дачу, считает Фомина. Там и физкультурой заниматься удобнее, а свежий воздух и солнце сами по себе благотворно скажутся на здоровье. Кроме того, там есть и другие поводы проявить активность.

"Лучше заниматься садоводством, чем смотреть телевизор на диване", – подчеркнула профессор.

С Еленой Фоминой согласен и главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе. Выступая в эфире канала "Россия 24", он назвал мудрым решение уехать на дачу во время пандемии. По его мнению, в условиях распространения коронавируса – это лучший способ изолироваться и как можно меньше контактировать с другими людьми.

26 марта главный медицинский психолог Минздрава РФ и академик РАО Юрий Зинченко рассказал, как во время изоляции не поддаться стрессу и избежать паники.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, всего в РФ за сутки зафиксировано 196 случаев заражения коронавирусом 16 регионах. Общее число диагнозов в стране достигло 1036.