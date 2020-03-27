ЦИК скорректировал ход подготовки к голосованию в связи с переносом даты

27.03.2020, 11:48, Новости дня

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что совмещения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с единым днем голосования в сентябре не будет.

Памфилова сообщила на заседании ЦИК, что «некоторые предполагают, что общероссийское голосование может быть совмещено с осенней кампанией, то есть 13 сентября, единым днем голосования», однако «этого в принципе быть не может, никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные абсолютно по характеру кампании: они регулируются абсолютно разными законами, если совмещать – это загубить обе кампании», передает РИА «Новости».

Также Памфилова считает необходимым в период распространения коронавируса перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в РФ на ближайшие два месяца. Она напомнила, что выборы в регионах фактически проводятся в течение всего года: на апрель запланировано 46 выборов, на май – 28, передает ТАСС.

«Мы подготовим правовую базу для их переноса», – проинформировала председатель ЦИК, подчеркнув, что речь идет не об отмене, а именно о переносе этих выборов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.

В Кремле уточнили, что 22 апреля, будет рабочим днем, так как голосование по поправке к Конституции перенесено на более поздний срок.

При этом глава государства указывал в ходе встречи с предпринимателями, что ситуация с пандемией коронавируса подчеркнула востребованность социальных поправок в Конституцию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему поправки в Конституцию назвали частью антикризисных мер.