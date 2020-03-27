Актер Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку

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27.03.2020, 11:48, Новости дня

Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, его проверят на коронавирус, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Губенко вместе с женой, народной артисткой РСФСР Жанной Болотовой госпитализированы в Коммунарку с подозрением на коронавирус.

«Да, я тоже получил такое сообщение, для меня это странно, он в последнее время находился в изоляции, в больнице был, перенес какую-то серьезную операцию. Он не был в гуще людей…может, конечно, Жанна… Но его положили не с диагнозом коронавирус, а с пневмонией. У него организм ослабленный, может это и не относится к коронавирусу, но это там сейчас определят… проверят его, конечно», – передает РИА «Новости» слова Герасимова.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в пятницу подтвердил журналистам, что Губенко находится в Коммунарке с диагнозом пневмония, и добавил, что вместе с ним госпитализирована и его супруга.

«Николай Николаевич и Жанна Андреевна действительно были госпитализированы с пневмонией в больницу в Коммунарке, где в настоящее время проходят все необходимые обследования. Желаю им самого скорейшего выздоровления», – сказал Шапошников.



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