Мнение: Грета Тунберг, ты довольна?

27.03.2020, 11:48, Разное

Пока все про вирус, я про шведскую девочку: ну, не могла барышня не хайпануть и не попытаться перебить повестку. Уже опубликовала фоточки: «Ой, у меня вирус»! Правда, никаких доказательств, как всегда, не представила.

Но этого следовало ожидать, потому что вот этой всей глобальной панике проложила дорогу именно Грета, так что, по большому, счету это она – Covid. Скажем, Covid18a.

Грета – это была такая разминка: прокатит / не прокатит.

Сами посудите – речь идет о том, чтобы напугать максимальное количество людей в мире невидимым прозрачным газом CO2, с неизвестным влиянием на некий «климат», что должно привести к остановке мирового производства, как вредного и наносящего урон всей планете.

Чтобы посадить самолеты на землю и застыдить тех, кто ездит в путешествия в другие страны, чтобы ограничить производство мяса и вообще сельское хозяйство, как вредное для природы.

Чтобы люди сидели по домам и не высовывались, и желательно, чтобы старое поколение убило себя об стену, потому что оно во всем виновато. И, в первую очередь, в том, что украло ее, лично Греты, детство. Результат так и называется: «климатическая паника», и в этих волнах – бинго! – каждое правительство и прочие богатые желающие вдруг ощутили себя, как рыба, и тут же начали проводить те меры, которые всегда хотели, но не знали как в рамках демократических процедур. И торговать воздухом.

А ведь достаточно было произносить ничего не значащие фразы с трибун, прерывая их практически проклятиями и словом «климат», и вывести на улицу веселых сытых школьников, которым объяснили, что во всем виноваты старые белые мужчины.

И все сработало! Но остались скептики, и их становилось все больше, и росло сопротивление, в том числе ранее сломленное – в газетах. Ну, а новость о фонде Греты Тунберг вообще обнулила ее проникновение в мозг публики через полезных идиотов из СМИ.

И тут, как по мановению палочки, возникла новая глобальная угроза, вызвавшая новую глобальную панику. И это тоже некая невидимая фигня, заранее разделившая население на обреченных стариков и веселых школьников, которая посадила-таки мировую авиацию на землю, убила туризм, застопорила выхлоп СО2 вместе с заводами, загнала всех по углам и из всех ремесел развивает только производство туалетной бумаги.

И, конечно, каждое правительство занялось тем, чего ему бы никогда не дали в рамках демократии, свободы и избирательного процесса. Кто мог представить, что на улицы европейских городов придет такое понятие, как «комендантский час»? Без бомбардировщиков и нацистских мотоциклов, без криков «Хэнде хох!», но уже с вежливым –«Аусвайс битте». Да вы шутите. Если это происходит так быстро, значит, на это уже давно созрел спрос.

Обычно, когда человек говорит: «я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну, так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Ее, конечно, следовало бы назвать рукой Создателя, но я не буду.

Третья мировая висела в воздухе – уж слишком много карнизов нависло – от бесконечной денежной массы ничего не значащих фантиков и учетных записей, до демографии, которую медицина противопоставила пенсионным фондам мира. Те самые противоречия, которые каждый раз решались мировой войной, выводя весь мир значительно посвежевшим за счет убытия населения и перераспределения остатков ценностей. Но тут такая штука – с атомной бомбой затевать третью мировую ой, как стремно. Значит, она должна была случиться другими методами. Иными инструментами. Хочется, конечно, спросить Грету – ну что, девонька, наконец-то ты довольна? Все как просили – распишитесь в получении.

Но не это самое интересное.

Как уже мы поняли по климатической истерии и панике, образованность даже первого мира не более, чем фикция. По сути, она опять сведена к средневековому уровню, когда вера важнее науки. И именно это – та самая чашка Петри, до изучения которой так и не дошла в школе шведская девочка и ее малолетняя паства, в ней развивается любая зараза.

Среди самых темных людей прошлого легко транслировались волны паники и ими было легко управлять. Через недоучек в третьем поколении панику распространять еще легче. Потому что троечник гораздо опасней двоечника.

А создавали глобального троечника – школы, где детям не ставят плохих оценок, чтобы не оскорбить их самоощущение и не повредить психику. Через университеты, которые занимали их умы бессмысленными доктринами и изучением коренных прав всех сорока семи гендеров. Объявлением биологии расистской наукой и прочими вещами you name it. Это было чудовищно. Когда соцсеточки заменяют когнитивный процесс, а безграмотная статья в Википедии создает ощущение, что ты сегодня специалист по тангажу, а завтра эксперт по вирусологии – к чему все эти шесть лет в университете? И это бомба, заложенная под будущее. Которая уже взрывается в рапиде.

И вдруг смотришь статистку заболевших, а там написано: – мужчин заболело 58 процентов, а умерших – 75 процентов тоже мужчины. Остальные – женщины. И ни про какой третий, четвертый или сорок седьмой пол там не сказано. Оказывается, перед лицом смерти есть всего два гендера. Какой скандал – детишек этому не учили на курсах по защите трансгендеров от гадкого Трампа и фашистов. Ждем, когда от всего этого у недоучек окончательно съедет крыша.

Хоть какое-то развлечение на всемирном карантине.