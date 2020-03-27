 

США обогнали Китай и попали на первое место по числу зараженных коронавирусом

27.03.2020, 11:45, Новости дня

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, на 27 марта в США зафиксировано 85 911 случаев заболевания COVID-19. Это больше, чем количество зараженных в Китае — 81 782 случая и Италии — 80 589. Таким образом, США попали на первое место по распространению коронавирусной инфекции в мире. Однако, по числу погибших от COVID-19 Соединённые Штаты, где умерли 1 300 человека, уступают место Италии, Испании, Китаю, Ирану и Франции. Больше всего от коронавируса пострадали Италия и Испания. В этих странах зафиксировано 8 215 и 4 365 соответственно летальных исходов от COVID-19.



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