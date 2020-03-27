 

Мнение: Клуб Зелёной Свиньи

27.03.2020, 11:40, Разное

Каждый день меня спрашивают в комментариях — когда рухнет доллар, зачем Путин идёт на пятый срок, с какой целью ввели налог на вклады и как именно власти планируют бороться с эпидемией.

Большую часть вопросов я оставляю без ответа по трём причинам.

Во-первых, я сам много чего не знаю, при этом кое-что я не могу выяснить, даже обзвонив своих знакомых, которые знают больше, чем я.

Во-вторых, на многие вопросы отвечать нужно развёрнуто, вдаваясь в детали, а в комментариях длинные обсуждения вести сложно.

В-третьих, некоторые ответы выглядят слишком неприглядно, чтобы выносить их на широкую публику. Как говорил Джон Годфри Сакс, «законы, как и сосиски, уважают тем меньше, чем лучше знают, как они делаются».

Возможно, вы обратили внимание — последние годы меня практически нет в телевизоре, я почти всегда отказываюсь от телекомментариев, интервью и приглашений в ток-шоу. Объяснение то же — телевизионный формат вынуждает «скакать по верхам» и быть политкорректным. Говорить в телевизоре правду практически невозможно: даже если сглаживать острые места, редактор всё равно порежет факты, чтобы не рвать шаблон у широкой публики.

Теперь хорошая новость. Мы с Кримсональтером решили исправить проблему, открыв Клуб Зелёной Свиньи, в котором будем, наконец, говорить на темы, которые волнуют читателей.

Чуть раньше Кримсональтер запустил на «Спонсоре» уголок финансового консультанта, чтобы рассказывать там про золото, опционы и прочие биржевые материи, но туда доступ уже закрыт — хоть входной билет и стоил от 3 до 30 тысяч в месяц, все места уже раскуплены:

https://sponsr.ru/crimson

В наш Клуб Зелёной Свиньи, где мы с Кримсональтером обсуждаем вопросы политики и макроэкономики, записаться пока что можно:

https://sponsr.ru/greenpig

Члены клуба получат от нас четыре видео в месяц (по одному часу каждое), а члены клуба уровня «42» смогут задать нам вопросы, чтобы мы обстоятельно на них ответили в видеоэфире. Заранее предупреждаю — даже в таком закрытом формате мы будем отвечать не на каждый вопрос.

Вот сокращённая версия первого заседания клуба:

https://www.youtube.com/watch?v=UgO0I2NKQ9c

Записывайтесь: мы с Кримсональтером будем рады видеть вас среди зрителей:

https://sponsr.ru/greenpig

Источник: Место для дискуссий



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