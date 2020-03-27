Скандалы: Наркобарон из ФСКН взялся за старое

27.03.2020, 11:25, Разное

Виктор Толпыгин, которого обвиняют в крупных поставках кокаина в Россию, вновь подался в бега, не дожидаясь повторного приговора

Экс-сотрудник ФСКН Виктор Толпыгин, который, по версии следствия, был крупным поставщиком в РФ кокаина, не стал дожидаться нового приговора Мособлсуда. Он подался в бега — и был объявлен в розыск. Находиться на подпольном положении экс-полицейскому не впервой. Первая попытка осудить Толпыгина была предпринята еще в 2019 году. Обвиняемый заявил ходатайство, чтобы слушания проходили в Мособлсуде с участием присяжных. Заседатели сочли, что следствием не собрано доказательств виновности бывшего сотрудника ФСКН, он был полностью оправдан по всем пунктам обвинения. Толплыгина выпустили на свободу. Прокуратура не согласилась с таким решением, посчитав, что рассмотрение проходило с нарушениями. Верховный суд отменил вердикт, дело отправили на новое рассмотрение в Мособлсуд. Однако на назначенное слушание Толпыгин не явился. Он подался в бега, его объявили в розыск.

По версии следствия, Виктор Толпыгин долгое время работал в органах ФСКН, а затем перешел на службу в УВД ЮЗАО. На этом месте полицейский попал в неприятную историю. В 2010 году агенты сообщили Толпыгину о бизнесмене, который любит курить «травку». После того, как предприниматель в очередной раз купил товар, правоохранители его задержали. При досмотре у мужчины был обнаружен пакетик с наркотиком. Бизнесмена заковали в наручники, посадили в автомобиль Аudi темного цвета, после чего предложили «замять» эту историю. Толпыгин якобы заявил, что забудет про задержание и уничтожит все протоколы в обмен на $15 тыс.

Предприниматель вынужден был согласиться, позвонил родственникам и попросил занять ему денег. Близкие смогли собрать только 180 тыс. рублей. Полицейские согласились на данную сумму, а также взяли 20 тыс. рублей, которые находились у предпринимателя при себе. Оставшуюся часть взятки бизнесмен обязался собрать и принести позже. Однако предпочел обратиться с заявлением в УСБ. Толпыгина задержали, предъявили обвинения по статье 290 УК РФ (получение взятки), после чего отпустили под подписку о невыезде.

Полицейский предпочел податься в бега, и был объявлен в федеральный розыск. Находясь на подпольном положении, он, как полагали следователи, решил заняться преступным бизнесом, с которым раньше боролся по долгу службы. По версии следствия, Толпыгин организовал крупный канал по поставке наркотиков в Россию. Для этого он в 2015 году встретился с рядом бывших коллег по ФСКН, которые уже уволились из органов, в частности — с Игорем Смалем. Всем им было предложено стать участниками наркокартеля.

Согласно показаниям обвиняемых, Толпыгин объяснил приятелям, что у него в Доминиканской республике есть надежные поставщики кокаина. Также уже налажен канал по его поставке в Россию. Однако курьер Толпыгина примелькался на границе, поэтому необходимо подобрать новых перевозчиков товара. Бывший наркополицейский брался оплачивать поездку и проживание «челнока» в Доминикане, а также выдавать ему 200 тыс. рублей за каждую перевозку. Вскоре Смаль предложил в качестве курьера своего знакомого Алексея Воронцова. Тот получил от Толпыгина $10 тыс., с которыми улетел на заграничный курорт. В городе Пунта-Кана он передал деньги женщине, названной Толпыгиным. Ее личность так и не удалось установить. Взамен Воронцов получил бутылку с маслом, которую и доставил в Москву. Как оказалось, в масле был растворен кокаин.

Первая поездка прошла успешно, что неудивительно. Согласно версии следствия, изложенной в материалах дела, Толпыгин был дружен с заместителем начальника оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни. Перед каждым отлетом таможеннику показывали курьера, просили обеспечить его проход без досмотра и перед вылетом (поскольку у него была крупная сумма незадекларированной валюты), и по прилету, когда он проносил товар.

После первой поездки Толпыгин и Смаль еще неоднократно отправляли Воронцова в Доминиканскую республику с различными суммами, а назад он привозил от одной до трех бутылок масла. Позже эксперты установили, что после выпаривания жидкости из каждой бутылки получалось 550-630 гр чистого кокаина. В апреле 2015 года о появлении наркоканала узнали сотрудники ФСКН, которые задержали Смаля и Воронцова прямо с очередной партией наркотика, растворенного в масле. А Толпыгин и на этот раз сумел скрыться.

В 2016 году Смаль был приговорен к 15 годам лишения свободы, Воронцов получил 15 лет и 3 месяца заключения.

В 2017 году Толпыгин был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого он вновь сбежал. Поймать бывшего полицейского удалось только в апреле 2018 года, после чего его уже отправили под стражу.

Александр Горячев