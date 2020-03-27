Скандалы: Тернистый путь Сергея Яшечкина

27.03.2020, 11:35, Разное

Две семьи прятавшегося пять лет в Москве топ-менеджера не успели поделить его миллиард рублей

В Москве арестовали бывшего топ-менеджера «Транснефти» и экс-гендиректора ОАО «Евразийский» Сергея Яшечкина. В 2015-м его осудили на четыре года тюрьмы за многомиллионные хищения. Всё это время он прятался на квартире, которую снимал по фальшивому паспорту. Задержание Яшечкина путает все карты его многочисленным наследникам. Они только-только наладили свою жизнь и очень рассчитывали взыскать с пропавшего главы семейства свыше 7,7 млн долларов. И вот теперь он нашёлся…

Если всмотреться в перипетии жизни Сергея Яшечкина, то он кажется эдаким Остапом Бендером, который всегда ходит по грани, всегда имеет проблемы с законом, но в последний момент чудесным образом ускользает из рук правосудия.

Про Яшечкина писали очень часто в нулевых и начале десятых. В основном это был компромат, который на него собирали его многочисленные враги. Свой первый капитал Яшечкин нажил, будучи командиром войсковой части в подмосковных Ватутинках. Злопыхатели добавляют, что уже в тот момент у него имелись дом в Испании и пара роскошных квартир в Москве.

Находясь в самом расцвете сил, Сергей Яшечкин вдруг покидает службу, чтобы заняться сферой ЖКХ. На рубеже веков он становится топ-менеджером «Российских коммунальных сетей». Чтобы получить подряд в Томске, Яшечкин даёт взятку мэру города — $300 тыс. Про это прознали в ФСБ. И взяткополучателю, и взяткодателю грозили сроки. Но Сергей Яшечкин отделался испугом — его просто уволили. Формальной причиной при этом была вовсе не взятка, а нецелевая растрата $30 млн уставного капитала коммунальной компании.

Далее Яшечкин купил пакет акций и возглавил дочернюю компанию ВЭБа, ОАО «Евразийский». Здесь его обвинили в мошенничестве с кредитами на сумму в $14 млн. Дело развалилось из-за недостатка улик. Пресса же писала, что « распилить« эти деньги ему якобы помогали через офшоры два швейцарских юриста Энрико Маффейс и Урс Майстерханс. Эта парочка также знаменита тем, что подозревалась в отмывании денег болгарской наркомафии.

На компроматных сайтах сразу появляются сообщения о сказочных богатствах Яшечкина. Дескать, он приобрёл два дома на Рублёвке стоимостью $10–15 млн каждый, поместье на сотни гектаров в Калужской области, ещё одну московскую квартиру за $15 млн и жильё в Сочи за $5 млн.

Тем временем Яшечкин уже топ-менеджер «Транснефти». В его планах — стать политиком. Как эксперт в области ЖКХ, он входит в общественный совет олигарха Михаила Прохорова.

А потом наступил крах.

Как и почему Яшечкин пропал

Пять лет назад Сергея Яшечкина приговорили к четырём годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление служебными полномочиями. Инициировал его уголовное преследование бизнес-партнёр Сергей Энтин. Последний передал Сергею Яшечкину 68 млн рублей с целью покупки доли в ОАО «Евразийский». Однако никаких акций взамен Энтин так и не получил. Попросту говоря, его «кинули».

Также суд выяснил, что Сергей Яшечкин незаконно выпустил от имени своей компании два векселя на 30 млн рублей. Наконец, самое громкое доказанное преступление Яшечкина — это хищение средств, выделенных на строительство олимпийских объектов в Сочинском районе. Он вызвался возвести завод по сжиганию илового осадка в Адлере. Но в итоге объект был построен только на бумаге. Тем не менее Яшечкин «выплатил строителям» 10 млн рублей.

Однако на суд по своему делу Яшечкин не явился. За день до заседания он слёг в больницу якобы в предынсультном состоянии, а потом испарился прямо с больничной койки. Его объявили в федеральный розыск.

В абсолютном неведении осталась его семья. Или, вернее сказать, семьи. Сергей Яшечкин был женат аж… четыре раза.

Междусемейные войны

Когда Яшечкин пропал, его последняя семья оказалась в очень тяжёлом положении. Им остались не только машины и особняки, но и громадный долг ВТБ — свыше $10 млн . С торгов начали уходить имения Яшечкиных в Подмосковье.

А потом началась судебная война, продолжающаяся до сих пор. Две семьи топ-менеджера делят и никак не поделят его оставшееся имущество. С одной стороны — его последняя жена Оксана и её три дочери. С другой стороны — его предыдущая супруга по фамилии Русакова, её дочь, мать и брат.

Дочери Русаковой дарят дом Яшечкина — его последняя жена Оксана сразу оспаривает эту сделку. Русаковы подают апелляцию. Тягомотина длится уже пять лет. Поначалу вроде бы победила Оксана. Она смогла оформить банкротство своего мужа. Согласно судебным материалам, Оксана расплатилась с ВТБ и теперь уже муж должен лично ей свыше $7,7 млн. Вот только как взыскать эти деньги — тем более что этому активно мешают Русаковы, а сам Сергей Яшечкин пропал? На данный момент арестовано с целью продажи с торгов ещё несколько его домов.

До развязки истории ещё далеко. Но шокирующие сюжетные повороты в ней уже есть. В 2017-м Оксана подаёт на развод с пропавшим Яшечкиным. Как писали тогда СМИ, она будет претендовать на половину его имущества ценой в 1 млрд рублей. Но через пару дней Оксана вдруг почувствовала себя плохо, у неё начались тошнота и головокружение. Скорая перевезла женщину из её шикарного особняка на Рублёвке в больницу. Там Оксана и умерла с диагнозом «токсичное отравление печени». Следователи тогда заявили, что бывший топ-менеджер может быть причастен к её смерти, но никаких прямых доказательств этому найдено не было.

Сейчас на те $7,7 млн претендует Валерия, старшая дочь Оксаны. На иждивении у этой девушки остались две малолетние сестры. Год назад Валерия открыла мясной ресторан в Подмосковье.

Как нашли беглеца Яшечкина

Наверное, Яшечкин планировал бегать от полиции до самой смерти. Но сгубил случай: его засекла камера наблюдения, установленная на западе Москвы. Вскоре к нему в съёмную квартиру пришли полицейские с проверкой. Яшечкин представился Владимиром Копыловым и продемонстрировал паспорт на это имя. Он держался уверенно и божился, что силовики просто перепутали его с кем-то. Но в отделении, куда его доставили, маска была всё же сорвана. Отпечатки пальцев подтвердили: никакой это не Копылов, а тот самый разыскиваемый Сергей Яшечкин. Своё пятилетнее нелегальное положение он объяснил желанием решить личные проблемы, связанные с бизнесом и семьёй.

У Лайфа остаётся только один вопрос — рады ли его близкие, что он нашёлся?

Егор Пережогин