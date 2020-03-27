В Москве скончался еще один инфицированный коронавирусом пациент

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27.03.2020, 11:30, Разное

На сайте оперативного штаба рассказали о смерти еще одного пациента, госпитализированного в Москве с коронавирусом. Это третий летальный исход из-за осложнений после заражения уханьским вирусом.
Ранее сообщалось о двух смертях в Москве из-за данного недуга. Скончавшиеся пациенты, уточняют медики, являлись пожилыми людьми. Летальный исход наступил из-за сопутствующей пневмонии, развившейся на фоне заражения вирусом.

За последние сутки в РФ зафиксировано чуть больше тысячи случаев инфицирования китайским коронавирусом. 45 пациентов вылечились, информирует «Рамблер».



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