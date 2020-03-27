ВОЗ выпустила рекомендации для самоизолированных

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27.03.2020, 11:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.

Для поддержания активной физической формы и сокращения сидячего образа жизни ВОЗ, по данным «Ведомостей» предлагает:

– делать короткие активные перерывы в течение дня (разминки, танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей);

– использовать онлайн-ресурсы с комплексами физических упражнений;

– ходить;

– сидеть не больше 30 минут подряд;

– расслабляться с помощью дыхательных упражнений;

– правильно питаться и следить за водным балансом.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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