ВОЗ выпустила рекомендации для самоизолированных
27.03.2020, 11:30, Новости дня
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Для поддержания активной физической формы и сокращения сидячего образа жизни ВОЗ, по данным «Ведомостей» предлагает:
– делать короткие активные перерывы в течение дня (разминки, танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей);
– использовать онлайн-ресурсы с комплексами физических упражнений;
– ходить;
– сидеть не больше 30 минут подряд;
– расслабляться с помощью дыхательных упражнений;
– правильно питаться и следить за водным балансом.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.
Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет