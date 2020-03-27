Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ и Mate Xs получили экраны производства BOE

27.03.2020, 11:30, Разное

Смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+ получили дисплеи от BOE. Представителей среднего и бюджетного ценового сегментов пока продолжат выпускать с экранами OLED старого образца.

Компания BOE считается одним из самых крупных производителей дисплеев для портативных гаджетов и другой электроники. Информацию о сотрудничестве предприятия с Huawei подтвердили только через несколько часов после анонса новой серии. Глава BOE Чжан Юй рассказал, что контракт на поставки дисплеев был заключен с брендом еще в минувшем году, но не придавался огласке.

«Мы разработали несколько принципиально новых решений. В частности, речь идет о следующей генерации смартфонов Huawei Mate Xs, имеющих складной дисплей. В данном случае важно было обеспечить долговечность комплектующих, так как экран постоянно находится в движении. Пользователь за день может до двух тысяч раз открывать и закрывать смартфон. Также мы сотрудничаем на предмет поставок дисплеев для других серий Huawei», – отметил Юй.

BOE является одним из основных конкурентов Samsung на рынке дисплеев стандарта OLED. Многие китайские бренды уже отказались от сотрудничества с корейским производителем из-за слишком высокой стоимости комплектующих.