 

Мнение: Загадка про портрет

27.03.2020, 11:25, Разное

Есть один такой портрет, яркий, как леденец, в противоположных цветах спектра написан. И так хорошо это умели в ту эпоху делать, что "вырви глаз" это не выглядит. Наполнен он всякими предметами роскошного импорта, потому что скучно мне что-то про лаконичные спартанские портреты загадывать, а вам скучно разгадывать.

Угадайте, что это за картина, если известно, что:

  • Изображена на нем женщина, тезка которой чрезвычайно прославилась своим сексапилом и бурной личной жизнью (и тасуемой колодой), а сама наша героиня больше о таком трепалась и писала, чем сама занималась.

  • Делала она это на 30% меньше, чем тот, кто населил виллу виллу Пальмьери во Фьезоле хипстерами своей эпохи.

  • Чертами лица она очень похожа на одного француза, из которого Верди сделал итальянца, опозорив его на весь честной мир вдобавок громким голосом. И не зря похожа.

  • В ее украшении на шее есть три штуки того, что королева Елизавета Тюдор использовала для телеграфирования о своей девственности.

  • Живой атрибут портрета символизирует то занятие, которым эта женщина вошла в мировую историю. Он никогда не бывал на Таити, а цветом похож на неправильный банан и жареный помидор из знаменитого американского фильма о доместик вайоленс.

  • Кто точно автор картины — неизвестно, однако скорей всего, это тот же человек, который часто рисовал семью женщины, испортившей манускрипт о фальконерах.

  • Еще этот художник, быть может, рисовал женщину с голой грудью. Часто. Тоже мне, наводка на живописца, скажете вы, но он это делал тогда, когда у нас Качак с Адаем еще зажигали! (Нет, это не художники-пиротехники).

Гуглить можно и нужно!

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Предыдущие загадки из данной рубрики лежат по тэгу. Их там (батюшки святы!) около 60 штук. Рекомендую для досуга — открываете любую в режиме "не читать комментарии" и развлекаетесь. А потом проверяете себя по открытым там комментариям.

Еще у меня была рубрика "загадки о русских царицах", они другие, рифмованные. Можно почитать по тэгу, или же бесплатно скачать pdf книгу с красивыми картинками.

Другой цикл был "загадки о русских фаворитах", кстати, хороший, будет вдохновение, продолжу.

Источник: Шакко



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