Мнение: Загадка про портрет

27.03.2020, 11:25, Разное

Есть один такой портрет, яркий, как леденец, в противоположных цветах спектра написан. И так хорошо это умели в ту эпоху делать, что "вырви глаз" это не выглядит. Наполнен он всякими предметами роскошного импорта, потому что скучно мне что-то про лаконичные спартанские портреты загадывать, а вам скучно разгадывать.

Угадайте, что это за картина, если известно, что:

Изображена на нем женщина, тезка которой чрезвычайно прославилась своим сексапилом и бурной личной жизнью (и тасуемой колодой), а сама наша героиня больше о таком трепалась и писала, чем сама занималась.

Делала она это на 30% меньше, чем тот, кто населил виллу виллу Пальмьери во Фьезоле хипстерами своей эпохи.

Чертами лица она очень похожа на одного француза, из которого Верди сделал итальянца, опозорив его на весь честной мир вдобавок громким голосом. И не зря похожа.

В ее украшении на шее есть три штуки того, что королева Елизавета Тюдор использовала для телеграфирования о своей девственности.

Живой атрибут портрета символизирует то занятие, которым эта женщина вошла в мировую историю. Он никогда не бывал на Таити, а цветом похож на неправильный банан и жареный помидор из знаменитого американского фильма о доместик вайоленс.

Кто точно автор картины — неизвестно, однако скорей всего, это тот же человек, который часто рисовал семью женщины, испортившей манускрипт о фальконерах.

Еще этот художник, быть может, рисовал женщину с голой грудью. Часто. Тоже мне, наводка на живописца, скажете вы, но он это делал тогда, когда у нас Качак с Адаем еще зажигали! (Нет, это не художники-пиротехники).

Гуглить можно и нужно!

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Предыдущие загадки из данной рубрики лежат по тэгу. Их там (батюшки святы!) около 60 штук. Рекомендую для досуга — открываете любую в режиме "не читать комментарии" и развлекаетесь. А потом проверяете себя по открытым там комментариям.

Еще у меня была рубрика "загадки о русских царицах", они другие, рифмованные. Можно почитать по тэгу, или же бесплатно скачать pdf книгу с красивыми картинками.

Другой цикл был "загадки о русских фаворитах", кстати, хороший, будет вдохновение, продолжу.