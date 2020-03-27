 

Москва использует технологию распознавания лиц для обеспечения соблюдения карантина

27.03.2020, 11:20, Новости дня

Установленная в Москве масштабная система камер наблюдения с возможностью распознавания лиц теперь играет ключевую роль в борьбе с распространением нового коронавируса.

Технология была внедрена незадолго до того, как эпидемия достигла территории России, несмотря на протесты и иски против тотальной государственной слежки.

С прошлого месяца тысячи москвичей обязаны находится дома в 14-дневном карантине после возвращения из стран, где распространен вирус, или контакта с больными.

Полиция записывает их данные и предупреждает, что нарушение карантинного режима грозит лишением свободы на срок до пяти лет и депортацией для иностранных граждан.

«Соблюдение режима постоянно контролируется, в т.ч. с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер», – написал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

За последние десять лет в российской столице была создана плотная сеть из 170 тысяч камер видеонаблюдения, установленных на улицах и станциях метро по всему городу.

В настоящее время около 100 тысяч из них подключены к системам искусственного интеллекта и могут опознавать людей в видеопотоке. Остальные камеры должны подключить в скором времени.

Как заявила на прошлой неделе московская полиция, камеры с системой распознавания лиц позволили им выявить около 200 нарушителей карантинного режима.

Помимо камер, Россия привлекает к борьбе с вирусом и другие разнообразные технологии, в том числе для проведения онлайн-консультаций с врачами, мониторинга полок супермаректов в реальном времени и выявления и удаления ложных новостей в соцсетях.

В московской мэрии сеть камер называют особенно эффективным инструментом.

По словам Собянина, у властей есть контактные данные и рабочие адреса 95 процентов жителей, находящихся в карантине после возвращения из стран с высоким риском заражения.

В прошлом месяце мэр, состоящий в рабочей группе по борьбе с коронавирусом, рассказал об эффективности системы распознавания лиц в своем блоге, приведя в качестве примера историю гражданки Китая, у которой вскоре после прибытия был взят анализ на вирус, оказавшийся положительным.

Ее соседке было предписано находиться в самоизоляции, однако камеры показали, что она выходила из дома и встречалась с другом.

По словам мэра, власти быстро собрали контактные данные более 600 соседей женщины и даже таксиста, который вез ее домой из аэропорта.

Технология распознавания лиц была опробована в ходе Чемпионата мира по футболу 2018 года, а в полноценную эксплуатацию была введена в январе, прямо перед началом эпидемии.

Вероятность ошибки в алгоритме распознавания лиц составляет 1 к 15 миллионам, заверяет Александр Минин, глава компании NtechLab, которая выиграла городской тендер на поставку оборудования.

Произведенные компанией устройства, которые экспортируются в Китай и Латинскую Америку, могут распознать человека по силуэту в 80 процентах случаев, рассказал Минин агентству AFP в начале года.



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