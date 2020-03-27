Космические силы США запустили на орбиту военный спутник связи

27.03.2020, 11:20, Новости дня

Космические силы США начали первую миссию в сфере национальной безопасности, запустив на орбиту сверхбезопасный военный коммуникационный спутник, в то время как большая часть страны парализована пандемией коронавируса.

Ракета Atlas V551 с современным высокочастотным спутником от концерна Lockheed Martin стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 16.18 по Гринвичу.

Спутник AEHF-6 станет шестым и последним в созвездии современных высокочастотных спутников от Lockheed Martin.

Пять других спутников были запущены с 2010 по 2019 гг. AEHF-6 присоединится к ним около 04.00, выйдя на геостационарную орбиту.

Как заявляют в Lockheed Martin, созвездие спутников обеспечит «глобальную, малоуязвимую и защищенную систему связи для стратегического командования и тактических формирований на сухопутных, морских и воздушных платформах».

Это также даст «высшему руководству малоуязвимый канал связи с вооруженными силами на всех уровнях конфликта, включая ядерную войну».

Отличительные особенности системы: шифрование, низкая вероятность обнаружения и перехвата, устойчивость к помехам и способность преодолеть электромагнитные помехи, создаваемые ядерным оружием.

Белый дом объявил о создании Космических войск в декабре прошлого года. Президент Дональд Трамп назвал космос «новейшим пространством для боевых действий».