Эксперт: С людьми сейчас нужно говорить именно так, как сделал Путин

27.03.2020, 11:16, Новости дня

«Люди в большом напряжении, им сложно воспринимать информацию, и разговаривать с ними нужно именно так, как говорил президент в своем обращении», – сказала газете ВЗГЛЯД политконсультант Алена Август, комментируя обращение Владимира Путина к гражданам России.

«Владимир Путин, наверное, единственный человек которого граждане внимательно слушали, помимо главного врача больницы в Коммунарке, – сказала политконсультант Алена Август. – Для обращения президента очень правильно выбран был тон, это я сейчас говорю как психолог».

Напомним, Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в среду предложил ряд мер для предотвращения негативных последствий распространения вируса для экономики и для благосостояния граждан.

Глава государства говорил спокойно, неспешно, без назидательных ноток в голосе, отметила собеседник. Это очень важно, потому что все сейчас находятся в состоянии стресса, к которому мало кто оказался готов. «Люди в большом напряжении, им сложно воспринимать информацию, и разговаривать с ними нужно именно так, как говорил президент в своем обращении», подчеркнула политконсультант.

«По поводу содержания послания, скажу: мы долго обсуждаем поправки в Конституцию. Нужны – не нужны, либеральная аудитория возражает, молодежь говорит, мол, зачем это нужно и так далее. Но как раз то, что было предложено президентом – а именно социальная защита, ответственная позиция государства по отношению к своему населению – заложено в поправки, которые, я надеюсь, когда врачи нам скажут «можно», мы все-таки примем», – заметила Август.

Эксперт отметила: предложенные президентом меры поддержки, направлены, во-первых, на семьи с детьми. «Да, 5 тысяч рублей, это не тысяча долларов. Но это деньги, которые люди теперь реально будут получать. Они могут на них рассчитывать. Причем четко сказано, что это не будет превращаться в нашу обычную игру «поймай чиновника». Это будет происходить автоматом. И судя по Москве, можно сказать, что это уже работает. Чиновники сами приходят, сами информируют, сами оформляют», – поделилась собеседница.

«Также активно обсуждаются меры, касающиеся бизнеса, – констатировала Август. – Я считаю, что когда в стране и так огромные расходы на здравоохранение, в ситуации распространения коронавируса, очень хорошо, что правительство сумело найти возможность хоть как-то поддержать бизнес, чтобы у людей было время собраться с мыслями».

Говоря о введении выходной недели, она отметила, что это конечно повод для обсуждения. «Тут многое зависит от сознательности самих граждан. Например, московские пенсионерки. Они настолько бодрые, поверили в себя благодаря проекту «Московское долголетие», гуляют, ходят по аптекам, по магазинам. Хотя есть целая армия волонтеров, которые готовы им все принести и оставить у дверей квартиры. Людям надо включать голову», – подчеркнула собеседница.

«Вообще, я сторонник демократии и мягких мер, но если люди не понимают опасности, возможно надо проявить чуть больше строгости. Например, назвать это не «каникулами», а «карантином». Объяснить правила, штрафовать тех, кто их нарушает. Во многих европейских странах, например, той же Испании, за нарушение правил карантина штрафуют сразу на тысячу евро, без каких либо разговоров. А наши люди привыкли, что с ними ласково обращаются и не думают о последствиях своих действий. Вирусная инфекция, штука очень опасная и развиваться она может в геометрической прогрессии», – напомнила политконсультант.

Обращение президента – очень нужное и своевременное, но хотелось бы более четких и жестких правил, высказала пожелание эксперт. «Потому что люди недопоняли. К сожалению, сейчас мы видим и в СМИ и в соцсетях истории, когда даже доктора, приехав с отдыха из Европы, когда мы еще не понимали всей опасности ситуации, в которой оказались, не проходили самоизоляцию и даже не говорили никому, что они где-то были. Вот эта привычка рассчитывать на русский «авось» может сыграть с нами очень плохую шутку», заключила Август.

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