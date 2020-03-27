Собянин открыл новый участок Некрасовской линии метро

27.03.2020, 11:16, Новости дня

Новый участок Некрасовской линии метро Москвы от «Косино» до «Лефортово» открыли в пятницу для пассажиров.

На этом участке расположены станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» и «Авиамоторная», которые теперь соединены с действующими станциями «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

«Метро в Москве строилось в самые сложные и тяжелые времена. Строится и сегодня, когда ситуация непростая. Закончили строительство одной из крупнейших веток метро в Москве, 22 км, десять станций от «Некрасовки» до «Лефортово». Запускали его в два этапа, сегодня запускаем второй и последний этап. Ветка важнейшая, она улучшит транспортную доступность около миллиона граждан, разгрузит «Таганскую» (Таганско-Краснопресненскую) ветку метро», – передает ТАСС слова мэра Москвы Сергея Собянина в ходе открытия.

Он подчеркнул, что строительство линии было очень сложным: десятки переходов через магистрали, железнодорожные пути, линии метро, автодороги, множество линий коммуникаций газа и водопровода. Помимо самой линии создан еще крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел «Нижегородская», где сходятся МЦК, Большая кольцевая линия метро строящаяся, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская линия метро, Северо-Восточная хорда, Рязанский проспект.

«Она (связка коммуникаций) войдет в пятерку крупнейших европейских транспортно-пересадочных узлов; по количеству пересадок или линий транспорта она будет, скорее всего, второй в Европе после парижской. Я хотел поблагодарить строителей за титаническую работу, которую они провели, и поздравить москвичей. Это, действительно, великий объект и великая стройка», – заключил мэр.

На карте Московского метрополитена Некрасовская линия (розовая) – 15-я по счету. Ее строили поэтапно. Первый участок из четырех станций был запущен 3 июня 2019 года, для пассажиров открылись станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». После запуска второго участка линия стала одной из самых длинных среди строящихся сейчас в столице – более 15 км.