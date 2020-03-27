Правительство России до 5 апреля остановило работу всех ресторанов и кафе

27.03.2020, 11:15, Новости дня

В России с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа ресторанов и кафе, исключения сделаны для дистанционной торговли. Такое поручение премьер-министр России Михаил Мишустин дал региональным органам власти.

Это решение было принято сразу после встречи Путина с представителями бизнеса, посвященной поддержке экономики в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Самым ярким моментом встречи, по оценке экспертов, стало выступление владелицы сети кафе “Андерсон” Анастасии Татуловой.​

Она отреагировала на обещанные меры поддержки бизнеса, о которых говорил в телеобращении сам президент, а позже – первый вице-премьер Андрей Белоусов. Среди этих мер – предоставление в ближайшие полгода бизнесу кредитов с низкой процентной ставкой (вплоть до нуля) на выплату зарплат, отсрочка на полгода от выплаты налогов (кроме НДС), продление моратория на проверки для малого и среднего бизнеса.

Татулова назвала ситуацию, которая складывается из-за эпидемии в ряде отраслей, в частности общепите, трагедией, и попросила изменить для них режим налогообложения. Путин в ответ заявил, что такими исключениями воспользуются недобросовестные люди, но Татулова отвергла такую риторику президента. Она также раскритиковала ряд других мер правительства, призвала не пугать бизнес прокуратурой и предложила заменить обещания отсрочки уплаты налогов на налоговые каникулы. “Какая разница – каникулы или отсрочка”, – ответил на это Путин.

Как свидетельствуют данные опроса Центра стратегических разработок, каждая пятая компания в России из-за ситуации с коронавирусом и падения рубля планирует снизить зарплаты своим сотрудникам.

В опросе приняли участие топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса из различных отраслей.

На фоне эпидемии и падения курса рубля каждая третья компания (29%) провела оптимизацию – перевела сотрудников на удаленную работу с пониженной зарплатой, сократила штат и зарплаты или перевела часть работников на контракты. Еще 40% предприятий сообщили, что планируют сделать это в будущем.

Кроме того, в каждой второй компании заявили, что рассматривают возможность снизить численность сотрудников примерно на 13%.

В ЦСР объяснили, что сейчас в российском бизнесе “тотально преобладает” пессимизм. Самый высокий уровень неопределенности оказался в финансовом секторе, сферах недвижимости, транспорта и обрабатывающих производств. В каждой четвертой компании (26%) рассказали, что у них уже упала выручка, еще 44% ожидают этого в будущем. 63% предприятий сообщили о риске банкротства.

Ранее Минтруда опубликовал рекомендации для работодателей по оплате труда на нерабочей неделе. В разъяснениях ведомство отмечает, что наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не служит основанием для снижения зарплат. При этом оплату должны произвести в обычном, а не повышенном размере, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.

Если сотрудник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.