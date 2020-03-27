Дубилет возвращается в бизнес

27.03.2020, 11:14, Новости дня

Дмитрий Дубилет заявил, что не будет входить в состав нового Кабинета Министров Украины.

“По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. Сейчас возвращаюсь в родную стихию – в бизнес”, – написал он в Facebook 27 марта.

Дубилет сообщил, что хотел бы закончить проекты, которыми занимался в предыдущем составе правительства.

“Я хочу довести до конца часть проектов из топ-50. Буду ими заниматься извне – благо опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть”, – отметил Дубилет.

По поводу моих дальнейших планов.В состав Кабмина я входить не буду.При этом я хочу довести до конца часть проектов… Posted by Дмитро Дубілет on Reede, 27. märts 2020

6 марта он опубликовал пост, в котором описал 50 проектов, которые вела его команда. Среди них – внедрение электронного документооборота, оптимизация численности сотрудников ряда ведомств, электронная перепись населения и др.

В цьому пості я коротко описую топ-50 проектів, які вела наша команда у Кабміні.Загалом десь 50% свого часу я, як… Posted by Дмитро Дубілет on Neljapäev, 5. märts 2020

Дубилет – бывший IT-директор “ПриватБанка”, сооснователь Monobank.

В августе 2019 года – марте 2020 года входил в состав правительства Алексея Гончарука, занимал должность министра Кабинета Министров. В правительстве Дениса Шмыгаля этот пост перешел Олегу Немчинову.

После назначения правительства Шмыгаля Дубилет говорил, что его дальнейшее участие в работе Кабмина пока находится на стадии обсуждения. “Большинство проектов, которыми я занимался, не завершены. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов”, – заявил бывший чиновник 5 марта.

В начале марта Шмыгаль говорил, что Дубилет в его команде. “Должности пока что нет, но мы об этом с ним поговорим”, – сказал премьер 6 марта.