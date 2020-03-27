С начала вспышки коронавируса в Украину из-за границы вернулись более 94 тыс. граждан страны

27.03.2020, 11:14, Новости дня

С начала вспышки пандемии коронавируса в мире в Украину при помощи дипломатов уже вернулись 94 356 граждан страны. Об этом вечером 26 марта сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook “Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України”.

За границей от COVID-19 умерли четверо украинцев. 160 человек находятся на карантине в Австралии, Азербайджане, Бельгии, Бразилии, Вьетнаме, Катаре, Китае, Молдове, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Румынии, РФ, США, ФРГ и Черногории.

22 украинца проходят лечение в Доминиканской Республике (4), Италии (5), Испании (1), Нигерии (1), Нидерландах (1), ОАЭ (2), Польше (2), на Сейшельских островах (1), в США (1) и Германии (4).

Выздоровели от COVID-19 восемь граждан Украины – в Японии, Италии, Польше и Германии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 530 тыс., из них 24 082 человека умерли, более 122 тыс. выздоровели.

В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось до 218.