В Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва

27.03.2020, 11:11, Разное

В Магнитогорске власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в жилом многоквартирном доме. За ним последовал пожар на площади около 100 квадратных метров, сообщает телеканал “360”.

Огнем охватил несколько квартир. Погибли женщина и подросток. Еще два человека госпитализированы, в том числе ребенок, который находится в тяжелом состоянии.