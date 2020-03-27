 

В Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва

27.03.2020, 11:11, Разное

В Магнитогорске власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в жилом многоквартирном доме. За ним последовал пожар на площади около 100 квадратных метров, сообщает телеканал “360”.

Огнем охватил несколько квартир. Погибли женщина и подросток. Еще два человека госпитализированы, в том числе ребенок, который находится в тяжелом состоянии.



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