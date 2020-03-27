Снова зима? Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве

27.03.2020, 11:10, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о возвращении холодной погоды в Москву после резкого потепления. Метеоролог отметил, что температура опустится более чем на десять градусов, сообщает Национальная служба новостей.

Вильфанд рассказал, что уже с понедельника в дневное время суток можно будет почувствовать мороз. Такая погода продержится в столице не менее трех дней. Синоптик отметил, что в этот период в городе подует северный ветер.