Ученый РАН Мацкеплишвили обозначил срок победы над пандемией COVID-19

27.03.2020, 11:09, Разное

Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили утверждает, что понадобится приблизительно год для победы над коронавирусом. Необходимым условием он считает соблюдение требуемых мер предосторожности.

Обнадеживает тот факт, что SARS-CoV-2, в отличие от некоторых других вирусов, не остается в организме навсегда. Ученый отмечает огромный вред панических настроений в борьбе с инфекцией. От каждого человека требуется неукоснительное соблюдение всех мер защиты, которые принимаются государством. Речь идет о личной безопасности и всего общества в целом, информирует “ПолитЭксперт.

По словам телеведущего доктора Александра Мясникова, необходимо понимать, что медикаментов против коронавируса не существует. В этой ситуации многое зависит от того, насколько четко люди осознают обязанность следовать правилам и обязательно лечиться. Возраст и приобретенные за годы жизни болезни значительно ослабляют способность противостоять опасной инфекции. Вот почему Мясников советует каждому человеку держать дома запас препаратов для лечения уже имеющихся заболеваний.