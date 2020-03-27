 

Ученый РАН Мацкеплишвили обозначил срок победы над пандемией COVID-19

27.03.2020, 11:09, Разное

Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили утверждает, что понадобится приблизительно год для победы над коронавирусом. Необходимым условием он считает соблюдение требуемых мер предосторожности.
Обнадеживает тот факт, что SARS-CoV-2, в отличие от некоторых других вирусов, не остается в организме навсегда. Ученый отмечает огромный вред панических настроений в борьбе с инфекцией. От каждого человека требуется неукоснительное соблюдение всех мер защиты, которые принимаются государством. Речь идет о личной безопасности и всего общества в целом, информирует “ПолитЭксперт.

По словам телеведущего доктора Александра Мясникова, необходимо понимать, что медикаментов против коронавируса не существует. В этой ситуации многое зависит от того, насколько четко люди осознают обязанность следовать правилам и обязательно лечиться. Возраст и приобретенные за годы жизни болезни значительно ослабляют способность противостоять опасной инфекции. Вот почему Мясников советует каждому человеку держать дома запас препаратов для лечения уже имеющихся заболеваний.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Старшая версия смартфона Xiaomi Mi 10 оказалась дороже, чем все его комплектующие

23.03 / Мнение: Прилетел из Франции через Украину

09.02 / Трамп уволил сотрудников Белого дома

22.03 / Кто такая ирландская Пука и почему она связана с фильмом «Донни Дарко»

17.02 / “Сменила веру”: Светлана Лазарева объяснила отказ Натальи Ветлицкой быть крестной ее дочери

15.01 / В конце 2019 года Путин сказал, что средняя цена на газ для населения 62 доллара, а я плачу почти 89 долларов

20.03 / На мусороперерабатывающем заводе в Москве сотрудники находят десятки икон

12.03 / Эксперты составили ТОП-6 лучших компактных смартфонов на 2020 год

10.02 / Торнадо из летучих мышей обрушился на город в Австралии, заточив людей в домах

06.03 / Мнение: Тайм-аут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска