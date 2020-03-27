Медики рассказали, чем опасно употребление алкоголя после 40 лет

27.03.2020, 11:09, Разное

Об опасности чрезмерного употребления алкоголя учёные и медики говорят давно. Однако ещё больше проблем здоровью человека может принести злоупотребление спиртными напитками в возрасте после 40 лет.

По словам медиков, опасность употребления алкоголя людьми среднего и старшего возраста повышается вследствие изношенности органов, ответственных за переработку и выведение вредных веществ. При этом работоспособность головного мозга восстанавливается в течение полугода после отказа человека от спиртного. В этом случае бывают исключения, но они встречаются достаточно редко и только у людей с развившимися необратимыми последствиями. В первую очередь, как отмечают специалисты, употребление спиртного после 40 лет может привести к сердечной недостаточности из-за истощения клапанов главного органа. Также спиртосодержащие напитки способствуют обезвоживанию кожных покровов, что в свою очередь приводит к шелушению и появлению «мешков» под глазами.

Вероятным последствием употребления алкоголя может стать цирроз печени, которая в молодом организме обрастает жиром, а впоследствии он рубцуется, воспаляется, и орган начинает сжиматься. Спиртное повышает риск развития рака, что происходит из-за распада этанола на негативно влияющий на клетки ацетальдегид. В совокупности с курением возрастает риск онкологии глотки и полости рта.