 

Участница шоу «Голос» Габриэлла да Силва ответила на обвинения во флирте с Джиганом

27.03.2020, 11:09, Разное

Российский рэпер Джиган в одном из видео, размещённых в разделе Stories аккаунта Instagram, показал побывавшую у него в гостях певицу, участницу шоу «Голос» Габриэллу да Силва. Некоторые подписчики увидели в ходе общения между исполнителями флирт, возложив вину за подобное поведение на артистку, на что она немногим позже ответила в интервью.
По словам Габриэллы да Силва, её знакомство с Джиганом продолжается уже около 10 лет, и между ними нет ничего, кроме дружеского и профессионального общения. В ролике, обнародованном не так давно в соцсети рэпером, некоторые фолловеры обратили внимание на то, как он присел возле певицы, а та ведет себя с ним с неким кокетством. После этого многие интернет-пользователи начали критиковать участницу «Голоса» за флирт с женатым многодетным Джиганом.


В беседе с журналистами интернет-портала «СтарХит» Габриэлла да Силва говорит, что видела обвинения в свой адрес, но не реагирует на них, так как считает абсолютно беспочвенными. В гостях в доме Джигана и Оксаны Самойловой певица была вместе с супругом Виталием Чекулаевым, в браке с которым живёт с 2009 года и воспитывает двоих детей – дочь Габриэллу и сына Микаэля. С репером да Силва обсуждала возможный дуэт, так как Джиган планирует написать новый трек в бразильском стиле.



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