Число заболевших коронавирусом в РФ превысило 1 тыс. человек

27.03.2020, 11:08, Новости дня

В РФ за сутки зарегистрировано 196 новых случаев коронавируса в 16 регионах, всего в стране 1 тыс. 36 случаев заболевания, информирует оперштаб.

В Москве за сутки выявлено 157 случаев коронавируса, в Крыму 12, восемь в Подмосковье, передает РИА «Новости».

Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 1 тыс. 36 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах. За сутки один пациент с положительным тестом на коронавирус умер, всего летальных случаев в стране три.

При этом за сутки выписано семеро переболевших новым коронавирусом: в Москве – трое, в Кировской области – двое, в Татарстане – один, в Московской области – один.

Всего выздоровели 45 человек.

В среду президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявлял, что, на его взгляд, пик распространения коронавируса в Москве придется на середину – конец следующей недели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.