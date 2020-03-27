Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве
27.03.2020, 11:08, Новости дня
Twitter удалил ложную информацию о введении в Москве комендантского часа из-за нового коронавируса, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Накануне Роскомнадзор направил в социальную сеть уведомление о необходимости удалить фейк, оформленный в виде «приказа министра обороны», передает РИА «Новости».
Напомним, Генпрокуратура РФ выявила в Сети фейковые сообщения о коронавирусе, создающие угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
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