Мнение: Коронавирус в Севастополе

27.03.2020, 11:06, Разное

Вот и добрался коронавирус до Севастополя.

У нас сегодня первые 5 официальных заболевших. Еще несколько человек под подозрением + куча людей под наблюдением.

Все заболевшие приехали в Севастополь из других государств. Сейчас лежат в местной инфекционке – сколько успели людей заразить после приезда, неизвестно. По Крыму официально уже 14 заболевших и более 2500 человек под наблюдением/карантином. Очевидно, что число заболевших и у нас и в Крыму будет возрастать, а пик эпидемии еще впереди.

Вчера ходил в магазин, в принципе все на месте было, разве что полки с рисом и гречкой были несколько менее заполнены чем обычно. Драк за туалетную бумагу по-прежнему нет. Экшн не завезли.

В киоск с печеньками на троллейбусной остановке завезли армейские галеты (отличная замена, чтобы не ходить за хлебом). В магазине, где доставляют продукты на дом, исчерпаны несколько позиций, та же тушенка, например.

В ближайшей к дому аптеке антисептика уже не было (на прошлой неделе был) – весь разобрали (сказали, что на складах есть и завезут).

По "выходному" карантину, некоторые знакомые говорят, что продолжат ходить на работу, так как экономически не могут позволить себе сидеть дома. Другие надеются, что недельку можно потерпеть, но боятся ситуации, когда "выходной карантин" еще продлят на 1-2 недели. Некоторые уже перешли на удаленку.

С учетом общих проблем в сфере услуг, можно ожидать нарастания воплей мелких предпринимателей (в том числе и в туристической сфере) о спасении. Для местных властей и ВРИО губернатора Севастополя, все это будет представлять немалые проблемы.

Полагаю, что прошлогодний туристический рекорд, даже с учетом запуска железнодорожного собщения, вряд ли будет побит. А жаль, тенденция последних лет была весьма неплохой, каждый год прирост 10-20% – такими темпами могли за несколько лет до уровня тур.потока времен СССР добраться. С другой стороны, эпидемия когда-нибудь закончится и уже в следующем году, за счет сокращения уровня доходов населения, Крым станет более привлекательным для отдыха на фоне заграничных курортов.

Лично я еще разок схожу на почту за посылкой и самоизолируюсь до 5 апреля. А там посмотрим.