Теперь официально: у Льва Лещенко диагностирован коронавирус

27.03.2020, 11:01, Разное

Утром 27 марта главный врач инфекционной больницы №40 в Коммунарке подтвердил, что у 78-летнего народного артиста Льва Лещенко именно коронавирус. С его разрешения медик опубликовал пост на своей странице в Facebook:

Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост. Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении.

Напомним, ситуация с Львом Лещенко и его женой Ириной не могла проясниться несколько дней. В СМИ ходила противоречивая информация, а друзья и близкие пары то и дело опровергали различные слухи. Так, Владимир Винокур опроверг заболевание у своего друга, сказав:

Не верьте никому, это сплетни.

11 марта Лев Лещенко вернулся с гастролей по Канаде и США, а после этого они с женой соблюдали режим самоизоляции в течение десяти дней. В начале февраля они оба были в Италии. По возвращении с гастролей у Льва и Ирины Лещенко начались первые признаки ОРВИ, в том числе трудности с дыханием. Концертный директор Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказывал, что они пытались вызвать врача на дом, но никто к ним не приехал:

Мы как прокаженные – к нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут.

Поэтому 10 дней они провели в условиях самоизоляции. После этого они отправились сами на обследование в больницу в Коммунарке, где их и госпитализировали до получения результатов анализов. Их положили в реанимационное отделение, где врачам удалось стабилизировать состояние артиста.

Лев Лещенко с супругой

24 марта концертный директор певца Олег Дмитриев объяснил ТАСС, что 78-летнего артиста перевели в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а в связи с тем, что “это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается”.

Он в реанимации, “питается” кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход,

– цитировало агентство представителя певца.