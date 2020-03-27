Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес на фоне новостей о росте зараженных коронавирусом в США

27.03.2020, 11:01, Разное

Вчера был побит еще один неутешительный рекорд: США вышли на первое место в мире по заболеваемости COVID-19. Штаты обогнали даже Китай и Италию, которые лидировали в этой драматичной гонке последние несколько месяцев. На начало 27 марта в Америке было зафиксировано 83 836 случая заражения коронавирусом, из них 1209 зараженных умерли, а 681 вылечились. При этом в соседней Канаде цифры по эпидемии на несколько порядков ниже: число людей с подтвержденным диагнозом составляет 4 042, из них 38 умерли, а 184 выздоровели.

Как удалось выяснить The Sun, несмотря на столь сложную эпидемиологическую обстановку Меган и Гарри вместе с сыном Арчи решили покинуть относительно безопасную Канаду. Из Ванкувера они отправились в Лос-Анджелес, где с начала года присматривали себе жилье. С прошлой неделе граница между странами была временно закрыта. Впрочем, эта мера затронула исключительно наземный транспорт. Так что в Калифорнию супруги прилетели на частном самолете (история, кажется, их ничему не учит).

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Как сообщают инсайдеры, переезд в Лос-Анджелес был обусловлен спецификой этого города: там сосредоточены главные продюсерские и кинокомпании мира, а значит у Меган будет больше возможностей для профессионального роста. Напомним, что с 1 апреля Меган и Гарри официально перестают быть представителями британской короны и начинают вести самостоятельную жизнь. К тому же у герцогини в Калифорнии много друзей, а по соседству от них с Гарри будет жить ее мама Дория, которая поможет с воспитанием сына.

Известно, что члены британской королевской семьи были шокированы таким безрассудным решением герцога и герцогини Сассекских, тем более, что на днях COVID-19 был диагностирован у сына королевы Елизаветы II принца Чарльза.

Дория Рэгланд, Меган Маркл и принц Гарри