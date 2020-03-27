«Не молодой и не олигарх»: Стало известно о новом возлюбленном Розы Сябитовой

27.03.2020, 10:53, Разное

Известная российская телесваха, соведущая романтического шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова не скрывает, что у неё есть возлюбленный, но подробностями о нём не делится. Одна из знакомых знаменитости приоткрыла «завесу тайны», рассказав, что избранник 58-летней знаменитости «не молодой и не олигарх».

Знакомая Розы Сябитовой говорит, отношения пара осознанно не желает афишировать, избегая пристального внимания прессы и поклонников к личной жизни. О новом возлюбленном ведущей известно очень мало. Пожелавшая остаться неизвестной жительница также не озвучила имя, возраст и род деятельности возлюбленного Сябитовой, лишь отметив, визуально он выглядит немного моложе избранницы. Относительно материального положения интрига осталась не раскрытой, так как единственное, о чём упомянула знакомая телесвахи, то, что житель «не олигарх», но вполне может являться обеспеченным человеком.

Роза Сябитова была замужем дважды. Второй брак распался около 9 лет назад, и тогда ведущая констатировала, что в будущем не планирует никого посвящать в личную жизнь. Некоторое время назад появлялась информация о романе Сябитовой с неким бизнесменом, однако впоследствии оказалось, он женился совсем на другой женщине.