Диетологи назвали препятствующий поражению легких напиток

27.03.2020, 10:53, Разное

В период распространения коронавирусной инфекции медики рекомендуют пить большое количество жидкости. По мнению зарубежных диетологов, поражению легких препятствует чай на основе куркумы.

Соединения куркумин, которые входят в состав корня этого многолетнего травянистого растения, защищают от многих серьезных заболеваний органов воздушного дыхания человека, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, острый респираторный дистресс-синдром, аллергическая астма и появление злокачественных опухолей. Помимо этого, куркума помогает преодолеть последствия химиотерапии и облучения легких.

Стоит отметить, что напитки и блюда, приготовленные из корня этого растения, употребляют при лечении жировой болезни печени, а также для профилактики рака прямой кишки и предотвращения деменции.