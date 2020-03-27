 

Диетологи назвали препятствующий поражению легких напиток

27.03.2020, 10:53, Разное

В период распространения коронавирусной инфекции медики рекомендуют пить большое количество жидкости. По мнению зарубежных диетологов, поражению легких препятствует чай на основе куркумы.
Соединения куркумин, которые входят в состав корня этого многолетнего травянистого растения, защищают от многих серьезных заболеваний органов воздушного дыхания человека, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, острый респираторный дистресс-синдром, аллергическая астма и появление злокачественных опухолей. Помимо этого, куркума помогает преодолеть последствия химиотерапии и облучения легких.

Стоит отметить, что напитки и блюда, приготовленные из корня этого растения, употребляют при лечении жировой болезни печени, а также для профилактики рака прямой кишки и предотвращения деменции.



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