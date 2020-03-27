Высокая цена Huawei P40 Pro отпугнула покупателей

27.03.2020, 10:53, Разное

Смартфон Huawei P40 Pro отпугнул потенциальных клиентов своей стоимостью. С начала продаж в крупном китайском магазине Jingdong было собрано всего 20 тысяч предварительных заказов на устройство.

Аппараты Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+ были презентованы 26 марта, после чего почти сразу появились на крупных онлайн-площадках в Китае, но только по предварительному заказу. Стоимость версии Pro составляет 999 евро. Она получила 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт ПЗУ. Huawei P40 в Китае имеет ценник в 799 евро, но располагает всего 128 гигабайтами постоянной памяти.

Самым дорогим устройством в линейке стал смартфон P40 Pro+, который продается за 1399 евро. Он поставляется с 8 гигабайтами ОЗУ и 512 гигабайтами ПЗУ. Эксперты сразу после анонса ценников начали заявлять, что они могут отпугнуть потенциальных покупателей. На рынке уже сейчас присутствует множество флагманов, имеющих более демократичную стоимость. Несмотря на предостережения, Huawei не стала пересматривать цены на новинки.

Главной особенностью Huawei P40 Pro+ считается 100-кратный зум, который по качеству намного лучше Samsung Galaxy S20 Ultra. В остальном смартфон практически ничем не отличается от других флагманов.