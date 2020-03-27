Минэнерго назвало комфортную цену на нефть

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27.03.2020, 10:48, Новости дня

Справедливой ценой нефти для рынка сейчас является 45-55 долларов за баррель, такая цена оптимальна для роста спроса, но не позволяет расти сланцевым проектам, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти клуба «Валдай».

«На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать, она сейчас находится в диапазоне 45-55 долларов за баррель. Она не дает прирастать дорогим проектам, но при этом позволяет спросу стабильно расти», – передает ТАСС слова Сорокина.

По его мнению, без учета влияния коронавируса, вклад которого в падение цены оценивается в 25 долларов за баррель, стоимость нефти варьировалась в этом диапазоне сейчас.

«Наш анализ еще в феврале показывал, что кардинально повлиять на ситуацию в условиях распространения коронавируса невозможно. То сокращение добычи, которое обсуждалось, сначала на 600 тысяч, потом на 1,5 млн баррелей, это капля в море по сравнению с тем ударом, который вирус нанес по мировой экономике. Как мы видим, снижение спроса достигает 10-15 млн баррелей в сутки, это несопоставимо. И предпринимать действия, которые не принесут эффекта, это нерационально», – высказался Сорокин.

Напомним, мировые цены на нефть растут утром в пятницу, инвесторы оценивают новые меры правительств по стабилизации мировой экономики.



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