 

«Зеленая Альтернатива» призвала Собянина подумать о животных во время пандемии

27.03.2020, 10:48, Новости дня

Председатель партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с призывом пересмотреть работу ветеринарных клиник, зоомагазинов и отделов кормов для животных в ТЦ на фоне введения ограничений в столице из-за распространения коронавируса.

В обращении, копия которого опубликована на странице Хвостова в Facebook, говорится, что партия просит «пересмотреть режим работы ветеринарных клиник, зоомагазинов и отделов кормов для животных в торговых центрах».

По мнению активистов, такая мера необходима, «так как в вынужденном карантине окажутся не только жители нашего города, но и их домашние животные».

«Все вместе мы не должны обрекать наших питомцев на голодную смерть и неоказание медицинской помощи», – подчеркивается в тексте.

Напомним, в Москве от коронавируса излечились еще три человека. Всего в российской столице зарегистрированы 546 случаев заражения коронавирусом.

В среду президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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