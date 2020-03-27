ФАС выявила картельные соглашения на рынке гречки

27.03.2020, 10:48, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, если их факт будет доказан, виновным грозит уголовная ответственность, рассказал глава ведомства Игорь Артемьев.

«Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы, и выявили там картельные соглашения. То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», – передает РИА «Новости» слова Артемьева.

«Факт картельного соглашения, если нами оно будет доказано вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы сроком до 6 лет», – добавил он.

По его словам, ФАС в последнее время фиксировала рост спроса на продукты питания до 70% в отдельных регионах.

«Мы видели, что у нас был повышенный спрос со стороны граждан на продукты питания, он был достаточно существенным. Если мы видели повышение спроса на десятки процентов, которые были и на 50%, и на 60%, и на 70% по отдельным регионам, то скорость подвозки товаров увеличилась в семь раз за это время», – передает ТАСС слова Артемьева.

Он подчеркнул, что меры, принятые правительством, регионами и властями Москвы способствовали увеличению скорости доставки товаров. В частности, раньше фуры ездили только по ночам, а сейчас они могут доставлять товары круглые сутки. Также сняты заградительные барьеры, поэтому склады пополняются более оперативно.

Арьемьев добавил, что ФАС РФ отмечает сохранение дефицита медицинских масок в ряде регионов и ожидает, что в ближайшее время данная проблема будет решена.

«Проблема с масками существует в нашей стране и не только в нашей стране… Сейчас все предприятия, которые производят маски, перевели на трехсменный режим работы, они работают и ночью тоже, соответственно объемы [производства] растут… Сейчас рост производства действительно очень существенный в нашей стране. Вместе с тем, в отдельных регионах существует дефицит масок. Минпромторг регулирует соответствующие поставки прежде всего в регионах, мы ожидаем, что в ближайшее время эта проблема должна быть снята», – сказал Артемьев.