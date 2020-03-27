Ученики английской гимназии проведут 14 дней в изоляции после поездки в Лондон

27.03.2020, 10:35, Новости дня

Ученики английской гимназии Магадана, а также преподаватели и директор учреждения Татьяна Шмонина прибыли из Великобритании, где насчитывается уже более 9 тысяч случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, в Москву. Школьники сейчас находятся в столичной гостинице , сообщает ГТРК "Магадан".

Как рассказала министр образования и молодежной политики региона Анжела Шурхно, они соблюдают все меры предосторожности. У педагогов и детей авиабилеты в Магадан куплены на 31 марта. Сейчас группа пытается поменять дату вылета на это воскресенье, однако пока не получается.

Отметим, что позавчера изменились правила профилактики коронавируса в международных аэропортах. Российское правительство поручило проверять не только проверять состояние прибывших из-за рубежа граждан при помощи помощью тепловизоров, но и сразу по прилету брать пробы биоматериалов для тестов на наличие заболевания. Также все прибывшие получают постановления главного санитарного врача страны о 14-дневном домашнем карантине на 14 дней с момента возращения в Россию. Сведения о тех, кто прибыл из-за рубежа, будут направляться в медицинские учреждения по месту жительства для контроля за ними.

Напомним, группа 14 школьников и троих сопровождающих 23 марта отправилась в экскурсионный тур в Лондон, отказавшись отменить поездку, несмотря на общемировую пандемию и все предупреждения. Тем временем, в Великобритании число подтвержденных случаев заболевания растет с каждым днем. Жители региона также не оценили лондонский вояж во время эпидемии. Критические комментарии буквально посыпались в социальных сетях.

Представители английской гимназии при этом заявили, что никаких проблем не видят. К зарубежному туру они готовились заранее, было потрачено много денег родителей, поэтому отказ посчитали неразумным. Тем не менее, экскурсионную программу пришлось значительно урезать. В Великобритании из-за угрозы распространения COVID-19 ввели строгий карантин, в стране сейчас под угрозой штрафа запрещено даже выходить из дома без уважительной на то причины.

Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Магаданской области на 14-дневную самоизоляцию должны уйти не только ученики и преподаватели, но и члены их семей.

Текст:

ГТРК "Магадан"