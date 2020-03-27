 

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга устроил погром на дороге и сбежал с места ДТП

27.03.2020, 10:35, Новости дня

Регистратор очевидца запечатлел дорожный конфликт, произошедший днем в четверг, 26 марта, на Новоладожской улице в Санкт-Петербурге.

 

Между водителями автомобилей Nissan и Subaru возникло недопонимание. Судя по кадрам, последний попытался заблокировать машину оппонента и приступить к выяснению отношений.

После того, как владелец Subaru и его спутница попытались проникнуть в салон каршерингового кроссовера, водитель прокатного транспортного средства сдал назад, совершил ДТП с легковушкой, и скрылся с места противостояния, оставив на асфальте обоих визави.

Мужчина и женщина устремились в погоню за уехавшим автомобилем. Удалось ли им догнать сбежавшее авто – не уточняется.



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