Недавно объявившая о четвертой беременности Симоньян потеряла ребенка

27.03.2020, 10:30, Разное

Маргарита Симонян, недавно поделившаяся радостной новостью четвертой беременности, теперь заявила, что потеряла ребенка. Журналистка хочет немного побыть «наедине со своей болью».

Своей печалью знаменитость поделилась с Instagram-фолловерами, попросив отнестись к ее молчанию в социальной сети с пониманием. Симоньян не стала вдаваться в подробности произошедшего и объяснять причину выкидыша, ограничившись лишь парой фраз в посте без фотографии.

«Я потеряла ребенка», – написала супруга Тиграна Кеосаяна и добавила, что хочет пережить свою боль в одиночестве. Главред RT пообещала не оставлять без своей поддержки молодых матерей и беременных женщин.