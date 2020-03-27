Xiaomi прекратила продажи смартфона Mi CC9 Pro через 4,5 месяца после выхода

27.03.2020, 10:30, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi прекратил продажи смартфона Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой. Информация о данном гаджете, вышедшем всего 4,5 месяца назад, уже исчезла из официального магазина производителя.

На вероятность прекращения продаж Xiaomi Mi CC9 Pro компания-производитель намекала ещё несколько недель назад, а совсем недавно стало известно, что устройство всё же больше недоступно для приобретения. Лу Вейбинг, занимающий пост гендиректора Xiaomi, причиной принятия данного решения называл желание производителя полностью убрать из каталогов гаджеты без поддержки 5G, оценённые больше чем в 285 долларов.

Не исключено, что это не единственная причина остановки продаж Mi CC9 Pro, но об остальных поклонникам китайского бренда остаётся лишь догадываться. Примечательно, что компания ранее снизила цену на смартфон до 400 долларов, а DxOMark по результатам тестирования назвал его лучшим камерофоном из представленных на рынке.