Россияне потратили 20 миллиардов рублей на закупки из-за коронавируса

27.03.2020, 10:30, Разное

В РФ граждане потратили более 20 миллиардов рублей на закупку продуктов питания и товаров первой необходимости из-за карантина на фоне коронавируса. Соответствующие сведения обнародовал аналитический отдел Сбербанка.

«Продовольственные расходы среднестатистического россиянина увеличились примерно на 8,3 процента. Скачок был зафиксирован в отрасли медицинских товаров. Покупки в данной сфере выросли примерно на 35 процентов. Общие расходы населения увеличились на 5,5 процента за минувшую неделю. Если брать во внимание аналогичный период в 2019 году, то рост составил до 8,8 процента», – рассказали специалисты.

На следующей неделе темпы роста могут сохраниться. Расходы в месячном выражении у россиян могут увеличиться на 4 процента. Динамика роста отмечается и в онлайн-магазинах, которые нарастили продажи примерно на 50 процентов. Также существенно активизировалась и рекламная отрасль, включающая в себя продвижение доставок продуктов, оказания услуг на дому, а также реализации товаров первой необходимости в Сети.

По данным издания «ГлобалМСК», в других отраслях расходы россиян начали постепенно снижаться. Граждане РФ стали тратить меньше средств на покупку одежды, бытовой техники и прочих дорогостоящих товаров.